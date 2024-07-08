تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة مقطع فيديو لمشاجرة بين الفنان محمد رمضان وأحد معجبيه في واقعة شهدتها قرية "مراسي" بمنطقة الساحل الشمالي بمصر.

ويبرز المقطع المصور الذي تم تداوله على نطاق واسع محمد رمضان وهو في حالة غضب مطالبًا واحدًا من الجمهور بإعطائه الموبايل الخاص به ولكن الشاب رفض ما زاد من استفزاز وغضب النجم الشهير.

وأكد رواد مواقع التواصل أن محمد رمضان وجه صفعة للشاب، فما كان من الأخير إلا أن قام فورًا بردها له وهنا تدخل الحضور لفض الاشتباك بين الطرفين. ويبرز الفيديو أجواء التوتر ومحاولات التهدئة، ولكن الصفعة نفسها لا تبدو واضحة.

وقال المعلقون إن الشاب تنمر على محمد رمضان وأطلق عليه إسما "غير محبب"، وهذا ما جعل الفنان يطالبه بهاتفه لحذف الفيديو، لكن رفض الشاب جعل رمضان يصفعه، ليرد الشاب بالمثل.

وانتقد بعض المعلقون "مسلسل الصفعات" التي يوجهها المشاهير تجاه معجبيهم، وذلك بعد صفعة عمرو دياب الشهيرة، فيما دافع البعض عن رمضان مؤكدًا أن الشاب انتهك خصوصيته واستفزه ولم يكن معقولًا أن يقدم له الورود.

وكانت صفعة عمرو دياب تصدرت حديث مواقع التواصل الاجتماعي حين حاول أحد المعجبين التقاط "سيلفي" مع الفنان خلال حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ليتفاجأ برد فعل عنيف منه.