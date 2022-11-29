ما الفضائل الأساسية الأربع التي تمثل الطريق إلى السلام الداخلي؟

أعلن الفيلسوف الصيني القديم لاو تسي (أو لاوتسو)Lao-Tsé أن هناك أربع فضائل أساسية، وهي تمثل الطريق إلى السلام الداخلي. وبالنسبة لهذا الفيلسوف، ولمذهب الطاوية بشكل عام، فإن هذه الفضائل هي الوسيلة لتحقيق حياة كاملة وذات مغزى ودلالة.

ولاو تسي مؤلف داوديجنغ (أو الداو ذات الكرامة) Dao de jing (تكتب أحيانًا Tao te king ) الشهير، وهو تحفة الفلسفة الطاوية. فهو في الواقع يُعتبَر مؤسس تيار الفكر الشرقي هذا. أراد هذا الفيلسوف العظيم أن يجمع جزءًا مهمًّا من تعاليمه في ما أسماه بالفضائل الأساسية الأربع. وهذه تتوافق حسب قوله مع محاور ما كان يمثل بالنسبة إليه حياة متناغمة وذات مغزى.

ونشر لاو تسي، الذي يعني اسمه "المعلم القديم"، عقيدة الهدفُ النهائي فيها هو تحقيق الانسجام داخل الذات ومع كل ما هو موجود في الكون على السواء. الفضائل الأساسية الأربع هي الوسيلة لتحقيق حالة السلام هذه و"كنوز الطاوية الثلاثة": الرحمة والتواضع والتقشف (الاقتصاد).

الحكيم لا يعلم بالكلام بل بالأفعال -لاو تسي-

وفقًا للتقرير الذي نشره موقع nospensees، فإن الفضائل الأساسية الأربع بالنسبة إلى لاو تسي وتلاميذه ليست عقيدة، ولكنها طريق. بعبارة أخرى فإن بلوغ هذه الفضائل ليس "واجبًا" في حد ذاته بل بالأحرى تحقيق لمقدماتها المنطقية من أجل العيش بسلام. وهذا يعني أنها ليست هدفًا يجب تحقيقه، ولكنها وسيلة لتحقيق كيفية لوجود الذات السوية. وبالتالي فإن الفضائل العظيمة لهذه الفلسفة هي كما يلي.

1. الإجلال لجميع أشكال الحياة

أولى الفضائل الأساسية، بحسب لاو تسي، هي إجلال جميع أشكال الحياة. نلاحظ أنه لا يتحدث عن احترام الحياة فقط، بل عن الإجلال والإكبار.

وهذا التبجيل، بالإضافة إلى الاحترام يشمل التقدير والإعجاب. في هذه الحالة لا يتعلق الأمر ببساطة بعدم إهمال أي شكل من أشكال الحياة، ولكن أيضًا بتقييمه في أبعاده المتعددة.

أحد الجوانب المثيرة للاهتمام أن الفيلسوف لاو تسي يؤكد أن الشكل الأول للحياة التي يجب أن نبجله هو شكلنا الخاص (ذاتنا). هذا الشعور بالاحترام والإعجاب ينبع من الحب. لذلك لا يكفي عدم التداخل والتفاعل مع مختلف أشكال الحياة، بل يجب أن يكون هناك شعور أساسي بالمودة والتعاطف تجاهها.

2. الإخلاص الطبيعي

الإخلاص الطبيعي عند لاو تسي هو القدرة على أن نكون صادقين وأصليين، وقبل كل شيء، مع ذواتنا. المهمة الأولى هي معرفة وفهم من نحن حقًا، فهذا شرط ضروري حتى نكون صادقين مع الآخرين. الانفتاح يُبنى فينا أوّلاً ثم يُعبّر عن نفسه بشكل طبيعي إزاء الآخرين.

عندما نلتقي بحقيقتنا ينبغي بعد ذلك أن نبقى صادقين مع من نحن ومع ما نؤمن به. هذه هي الأصالة الحقيقية، أن تكون أنت، بدلاً من أن تكون مظهرًا فقط. عندما نقبل أنفسنا تظهر أصالتنا أيضًا بشكل عفوي. هذا هو السبب في أن لاو تسي يتحدث عن "الإخلاص الطبيعي" وليس مجرد الإخلاص الظاهري الزائف والبسيط.