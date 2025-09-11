مكسيكو.. ارتفاع ضحايا انفجار صهريج غاز إلى 6 قتلى و90 جريحاً

خيّمت المأساة على العاصمة المكسيكية بعدما دوّى انفجار ضخم لشاحنة صهريج تحمل الغاز في حي إيستابالابا المكتظ شرقي مكسيكو، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 90 آخرين، بينهم حالات خطرة، بحسب ما أعلنته سلطات المدينة، الخميس.

الانفجار وقع بينما كانت الشاحنة تمر فوق جسر، ليتحوّل المكان إلى كتلة لهب التهمت عشرات المركبات وتسببت بأضرار مادية واسعة.

وأفادت المسؤولة في الحماية المدنية، ميريام أورزوا، بأنّ 10 مصابين غادروا المستشفى، بينما لا يزال 23 في وضع حرج، وقد نُقل بعضهم بمروحيات بسبب خطورة الإصابات.

أخبار ذات علاقة مصر.. 10 قتلى و12 مصابًا في 3 حوادث مرورية بالمنيا

المشاهد التي التقطتها كاميرات المراقبة وأجهزة الإعلام وثّقت لحظات الرعب: امرأة تحمل رضيعاً بينما ذراعاها محترقتان، ورجال يفرّون بملابس مشتعلة، في وقت هرع المئات من عناصر الإطفاء والجيش لتطويق الكارثة.

وأكد وزير أمن العاصمة، بابلو فاسكيز، أنّ التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ الشاحنة كانت تنقل نحو 50 ألف لتر من الغاز من دون تجهيزات أمان مناسبة.

الرئيسة كلاوديا شينباوم شددت أمام الصحافة على أنّه "لا يمكن السماح بتكرار مثل هذه المآسي"، في حين أعلنت النيابة فتح تحقيق رسمي. أما رئيسة بلدية مكسيكو، كلارا بروغادا، فأوضحت أنّ الصهريج انقلب على الطريق قبل أن يشتعل.

أخبار ذات علاقة حريق ضخم يدمر بلدة تاريخية في كاليفورنيا (فيديو)

الحادثة أعادت للأذهان انفجارات مماثلة شهدتها المكسيك في السنوات الماضية، إذ لا تزال معايير السلامة مهملة في كثير من الأحيان. ويأتي ذلك بعد أيام فقط من تصادم قطار وحافلة في أتلاغومولكو خلّف 10 قتلى و41 جريحاً، ما يثير تساؤلات واسعة حول أمن النقل في بلد يتجاوز عدد سكانه 130 مليون نسمة.