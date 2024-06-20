مصر.. تحركات عاجلة لإنقاذ ضريح الشيخ الشعراوي( صور)

اتخذت السلطات الرسمية المصرية عدة إجراءات عاجلة لإنقاذ ضريح الداعية الشهير محمد متولي الشعراوي، وذلك بعد أن غمرته مياه الصرف الصحي في مقره بقرية "دقادوس" بمركز "ميت غمر" بمحافظة الدقهلية، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت تقارير صحفية محلية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم الضريح.

وأعلن محافظ الدقهلية، أيمن مختار، أنه تم تكليف رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أنور عثمان، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي خالد نصر بسرعة التعامل الفوري لحل المشكلة.