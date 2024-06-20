مصر.. تحركات عاجلة لإنقاذ ضريح الشيخ الشعراوي( صور)
اتخذت السلطات الرسمية المصرية عدة إجراءات عاجلة لإنقاذ ضريح الداعية الشهير محمد متولي الشعراوي، وذلك بعد أن غمرته مياه الصرف الصحي في مقره بقرية "دقادوس" بمركز "ميت غمر" بمحافظة الدقهلية، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت تقارير صحفية محلية، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم الضريح.
وأعلن محافظ الدقهلية، أيمن مختار، أنه تم تكليف رئيس مركز ومدينة ميت غمر، أنور عثمان، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي خالد نصر بسرعة التعامل الفوري لحل المشكلة.
وقال المحافظ في بيان، لقد تم الانتقال لموقع الحادث بالتنسيق مع الأجهزة المعنية كافة، وتم حل المشكلة وعادت الأمور إلى طبيعتها.
وأضاف البيان أن سبب الأزمة يعود إلى عطل فني أصاب إحدى ماكينات الصرف الصحي؛ ما أدى إلى غرق أجزاء واسعة من القرية، وليس الضريح فقط.
وأكد شهود عيان أن المياه غمرت الضريح وامتدت لشوارع القرية المحيطة؛ ما تسبب في استياء عدد كبير من المواطنين الذين كانوا يزورونه.
ويعد الشعراوي الذي توفي في 17 يونيو 1998، عن 87 عاماً، أشهر داعية دينية في مصر بالقرن العشرين وعُرف على نطاق واسع بسبب تفسيره لمعاني القرآن الكريم، والذي كان يطلق عليه "خواطر إيمانية".