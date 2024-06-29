بعد "ولاد رزق ٣".. هل يعيد الإنتاج الخارجي للسينما المصرية بريقها المفقود؟‎

ضجة واسعة، وإيرادات تاريخية حققهما الفيلم المصري "ولاد رزق ٣"، الذي أنتجته الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل شيخ، وبرعاية موسم الرياض، حيث إنه، خلال أيام قليلة، تصدر قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

ورغم النجاح الذي حققه الفيلم في جزءيه الأول والثاني، إلا أن الجزء الثالث تفوق بشكل كبير للغاية من حيث الإيرادات، فضلاً عن استقطاب ضيوف شرف عالميين من بينهم الملاكم البريطاني تايسون فيوري، الذي يعد واحدًا من أساطير الملاكمة في العالم، بالإضافة إلى الفنان المصري كريم عبد العزيز الذي لاقى حضوره إشادة كبيرة من الجمهور.

ومع هذا النجاح الذي حققه الفيلم المصري، يطفو سؤال على السطح، وهو: هل الإنتاج الخارجي الضخم يمكنه إعادة بريق السينما المصرية المفقود؟