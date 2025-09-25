عودة Alice in Borderland على نتفليكس.. ما قصته؟

تستعد منصة "نتفليكس" لطرح الموسم الثالث من مسلسل الخيال العلمي الياباني الشهير Alice in Borderland، يوم الخميس، في 25 سبتمبر، بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل عالميًّا.

المسلسل، المقتبس من مانغا للكاتب هارو آسو، حقق أكثر من 200 مليون ساعة مشاهدة خلال أربعة أسابيع فقط من عرض موسمه الثاني في ديسمبر 2022، كما دخل قائمة أفضل 10 مسلسلات على "نتفليكس" في أكثر من 90 دولة، ما رسّخ مكانته بين أكثر الأعمال اليابانية مشاهدة على المنصة.

ولإبراز أهميته، أقامت "نتفليكس" اليابان فعالية خاصة في طوكيو احتفالًا بالموسم الجديد، تضمنت أنشطة تفاعلية وجلسة حوارية مع أبطال العمل، في مقدمتهم كينتو يامازاكي وتاو تسوتشيا، إلى جانب الإعلان عن انضمام مجموعة جديدة من الممثلين. ويعود المخرج شينسوكي ساتو لقيادة الموسم الثالث إلى جانب الفريق الأساسي.

وتدور أحداث الموسم الجديد بعد استيقاظ أريسو وأوساجي في مستشفى بطوكيو عقب نجاتهما من نيزك ضرب شيبويا، ليكتشفا أنهما فقدا كل ذكرياتهما عن "بوردرلاند".

ومع اختطاف أوساجي من قبل عالم غامض، يضطر أريسو للعودة إلى عالم الألعاب القاتلة لمواجهات جديدة مع لاعبين آخرين، في محاولة يائسة لإنقاذها ومواجهة مرحلة "الجوكر" الغامضة.

والموسم الثالث يعد بمزيد من الإثارة والدراما، مع مواصلة استكشاف الصدمات النفسية التي يعيشها الأبطال، إلى جانب تقديم مستويات جديدة من التحدي في "ألعاب البقاء".