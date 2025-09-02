ذاكرة سوريا ومُلهم فنانيها.. نهر العاصي يواجه خطر الجفاف (صور)

بات نهر العاصي الذي يرتبط بذاكرة السوريين عبر أغانٍ ومسلسلات شهيرة، حديث السكان هذه الأيام، إذ انخفض منسوب مياهه لمستويات قياسية وأصبح مهددًا بالجفاف الكامل في نهاية فصل صيف ساخن.

وتزدحم مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو يومية من مناطق عديدة لمسار النهر، الذي يخترق مساحات واسعة من سوريا، وقد باتت أشبه بوادٍ جاف أو محدود المياه، ما يهدد قطاعات الزراعة وتربية الحيوانات على ضفتيه.

وإلى جانب قيمته الاقتصادية، لنهر العاصي مكانة كبيرة في نفوس السوريين عبر التاريخ، ترسخت بشكل كبير عبر أغانٍ تدور كلماتها حول مياهه التي شكلت مصدر حياة لكثير منهم، أو مسلسلات وأفلام سينمائية تدور أحداثها بجواره.

أخبار ذات علاقة نواعير حماة.. دُرر نهر العاصي وملهمة الشعراء

واحتل النهر مساحة واسعة من مسلسل "الزند" الذي عُرض قبل عامين، سواء في عنوانه الفرعي "ذئب العاصي"، أم مشاهده التي صور كثير منها في وسط النهر، أم قصته التي تتناول تاريخًا حديثًا لقرى العاصي.

وأسهم النجاح الكبير للمسلسل الذي لعب بطولته الفنان تيم حسن وعدد كبير من نجوم الدراما السورية، في إضفاء مزيد من الشهرة والمكانة للنهر الذي بدا ملجأً ومخلّصًا للسكان في قصة المسلسل.

كما ساهم المسلسل في ربط أجيال من الشبان المعاصرين بنهر العاصي، حيث يحظى تيم حسن بشعبية كبيرة بينهم، سيما دوره في مسلسل "الزند.. ذئب العاصي" الذي جسد فيه شخصية المتمرد على الظلم.

وارتبط العاصي أيضًا في أذهان السوريين عبر أغانٍ شهيرة لا تزال تحافظ على شعبيتها، وبينها أغنية "ناعورة عالعاصي"، للفنان الراحل نجيب السراج الذي حمل لقب "فتى العاصي" بسبب علاقته الفنية الوثيقة بالنهر.

ولد نجيب السراج في حماة في وسط سوريا عام 1923، حيث يخترق النهر المدينة، قبل أن يحتل مكانة بارزة في أغانيه عندما صار من أبرز فناني عصره، لحين وفاته عام 2003.

ويعود حضور العاصي في الغناء لحقب أقدم من السراج، حيث تنتمي أشهر أغاني النهر "والله لعبّي الجرة من ميتك يا العاصي" للتراث السوري، وقد غناها عدد كبير من فناني سوريا.

كما حضر العاصي في السينما السورية عبر العديد من الأفلام الروائية والوثائقية، وبينها فيلم "الطحالب" لابن حماة، المخرج الراحل ريمون بطرس الذي ظل النهر جزءًا من أعماله السينمائية الأخرى.

"الطحالب" من بطولة أيمن زيدان، ومنى واصف، وكارمن لبس، وفنانين آخرين، وشكل محطة مهمة في مسار حضور نهر العاصي في الفن السوري.

وبجانب ذلك الحضور الفني للعاصي، فإن جلسات المتنزهين على ضفاف النهر والمزارعين قرب مياهه ظلت وثيقة الصلة بالغناء الشعبي والحكايات المتوارثة التي ترتبط بالعاصي.

وينبع نهر العاصي من لبنان قبل أن يدخل سوريا مخترقًا وسطها وغربها في محافظتي حمص وحماة حتى الأراضي التركية، بطول 571 كيلومترًا تنتهي في البحر الأبيض المتوسط.