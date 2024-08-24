أول تعليق من الإعلامية إيمان أبو طالب بعد تعرضها لحادث مروع | إرم نيوز

طمأنت الإعلامية المصرية إيمان أبو طالب الجمهور على حالتها الصحية في أول تعليق لها بعد تعرضها أول أمس لحادث سير مروع على طريق وادي النطرون الصحراوي، مبينة أن الحادث كان صعبا.

وكتبت أبو طالب منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" موجهة الشكر لمن سأل عنها قائلة: "أشكركم من كل قلبي أنا الحمد لله بخير والحادث على قد صعوبته، لكن لطف ربي بي كان كبيرًا جدًا".

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وتابعت: "والحمد لله أنا بخير وأشكركم على كل هذا الحب الخالص.. خالص محبتي والله يحفظكم وكل من تحبون".

وتعرضت الإعلامية إيمان أبو طالب لحادث سير مروع على طريق وادي النطرون الصحراوي في مصر، ونُقلت في حالة خطرة إلى أقرب مستشفى من موقع الحادث.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الحادث وقع يوم الخميس، وأن الحالة الصحية للإعلامية غير مستقرة، إذ يشتبه الفريق المعالج بوجود نزيف في المخ وكسر بالجمجمة.

وأكدت مصادر أن الإعلامية موجودة الآن بمستشفى في القاهرة، وتخضع لفحوص للتحقق مما إذا كانت قد أصيبت بكسر في الجمجمة أو نزيف بالمخ.