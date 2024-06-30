مفيدة شيحة ترد على منتقدي "رقصها" في ساحة مسجد محمد علي

صاحبت موجة من الغضب الحدث السعيد الذي عاشته الإعلامية المصرية مُفيدة شيحة بعقد قران ابنتها "منة الله عماد"، أمس السبت، في ساحة مسجد محمد علي في القلعة، وذلك بسبب رقصها مع الأصدقاء، في موقع اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعلماء الآثار والحضارة المصرية مُقدّسًا دينيًا.

وكشف مصدر مُقرب من الإعلامية المصرية لـ"إرم نيوز"، أن مفيدة شيحة تشعر بالاستياء في ظل هذا الحدث السعيد، خاصة أن الأمر لم يكن مقصودًا.

وأكد المصدر أن فرحة الإعلامية تحولت إلى جدل واسع النطاق على عدة أصعدة، وأن ما قامت به كان في نطاق التعبير عن مشاعرها السعيدة بزفاف نجلتها، على غرار الكثير من الأمهات اللواتي فرحن ببناتهن في المكان نفسه.

وأردف المصدر: "لقد أُقيمت عدة أعراس في المكان نفسه لأشخاص غير مشهورين، ولم يحدث هذا الجدل القائم حاليًا، ومع الأسف بات الجميع، اليوم، يتصيد الأخطاء للشخصيات العامة والمشاهير".

وتابع: "أتذكر أنني حضرت عدة مناسبات وحفلات زفاف وعقد قران في قاعات مُخصصة لهذه الأحداث تابعة لمساجد أثرية وعصرية، وكان هناك احتفال ورقص وموسيقى، وهذا أمر طبيعي ومُعتاد، ولم يحدث هذا الصخب، والأمور جرت بشكل طبيعي، وأعتقد أن مُفيدة شيحة لا علاقة لها بالجدل الدائر حاليًا، حرَّكتها مشاعرها كأي أُم يوم عُرس ابنتها".

الجدير بالذكر أن حفل زفاف نجلة مُفيدة شيحة، حضره الكثير من الشخصيات العامة والإعلاميين من بينهم: سهير جودة، بوسي شلبي، لمياء فهمي عبدالحميد، رولا خرسا، مريم أمين، وآخرون.