logo
منوعات

بينهم أطفال.. حريق مرعب يخلف 6 قتلى في ماريلاند الأمريكية (صور)

بينهم أطفال.. حريق مرعب يخلف 6 قتلى في ماريلاند الأمريكية (صور)
المنزل خلال اشتعال الحريق
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 1:55 ص

اندلع حريق في منزل في مقاطعة "تشارلز" بولاية "ماريلاند" الأمريكية، الأحد، مما أسفر عن مقتل 4 أطفال وبالغين اثنين، بحسب ما أفادت به السلطات.

وذكرت قناة "دبليو تي أو بي"  التلفزيونية أن شخصاً واحداً تمكن من الفرار من الحريق الذي تم الإبلاغ عنه حوالي الساعة 8:40 صباحاً (1240 بتوقيت غرينتش) في المنزل الواقع في والدورف، على بعد حوالي 88 كيلومتراً جنوب "بالتيمور".

واستغرق حوالي 70 من رجال الإطفاء أكثر من ساعة للسيطرة على النيران. وتم نقل أحد رجال الإطفاء إلى المستشفى، فيما تم علاج أول مستجيب آخر في مكان الحادث لإصابته بجروح غير محددة.

وتواصل السلطات التحقيق للوقوف على سبب الحريق. وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء في الولاية أوليفر ألكير إن الحريق نشأ في الجانب الأيمن من المنزل داخل شرفة مغلقة. ولم يجر الكشف عن أعمار وأسماء الضحايا حتى مساء الأحد.

أخبار ذات علاقة

اندلاع حريق في "مقعد آرثر" أحد أشهر معالم إدنبرة في اسكتلندا

اندلاع حريق في "مقعد آرثر" أحد أشهر معالم إدنبرة في اسكتلندا

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC