ظهور لافت لكانييه ويست وبيانكا سينسوري في كوريا الجنوبية

أثار مغني الراب الأمريكي كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري اهتمام وسائل الإعلام من جديد بعد ظهورهما في حفل بكوريا الجنوبية، حيث أظهرا عاطفة علنية لافتة خلال المناسبة.

وتداولت وسائل إعلام، من بينها صحيفة "ذا صن"، صورًا للثنائي وهما يتبادلان القبلات وسط الحضور على حلبة الرقص، حيث بدت سينسوري وهي تعانق ويست بينما رفع الأخير يديه في الهواء، في مشهد أثار تفاعلا واسعا.

ويأتي هذا الظهور بعد فترة من الجدل المحيط بالعلاقة بين الزوجين، خاصة بعد تصريحات سابقة لويست قال فيها إنه "يتحكم" بزوجته، مؤكدا أن إطلالاتها المثيرة للجدل، مثل ظهورها شبه عارية على السجادة الحمراء في حفل "غرامي"، لم تكن لتحدث دون موافقته.

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وكانت بيانكا أثارت ضجة أيضا بنشرها صورا جريئة على "إنستغرام"، ارتدت فيها ملابس داخلية فقط مع كعب عالٍ، وذكرت أن كانييه هو من التقط الصور في أكتوبر 2024.

وعبّر متابعون عن قلقهم من طبيعة العلاقة بين الطرفين، حيث وصفها بعضهم بأنها "مسيئة" و"مقلقة"، متسائلين عن مدى حرية بيانكا في اتخاذ قراراتها.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصدر مقرّب من بيانكا سينسوري أن كانييه ويست يفرض عليها قواعد صارمة تتضمن التحكم في مظهرها ونظامها الغذائي وحتى ما تتحدث عنه، مؤكدا أنها "لم تعد تملك رأيا خاصا بها"، في حين فشلت محاولات محيطها بالتدخل.

ورغم هذا الجدل، يواصل الثنائي الظهور معا في مناسبات عامة، آخرها الحفل المقام في كوريا الجنوبية، قبيل مشاركة ويست في إحياء عرض موسيقي في شنغهاي نهاية الأسبوع.