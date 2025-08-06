وفاة كيلي ماك بطلة مسلسل The Walking Dead عن 33 عاما

توفيت الممثلة كيلي ماك، المعروفة بدورها كـ "آدي" في الموسم التاسع من مسلسل "ذا ووكينغ ديد" The Walking Dead، عن عمر ناهز 33 عاما، بعد معركة مع نوع نادر من السرطان، حسبما أعلنت عائلتها عبر حسابها على إنستغرام.

وبحسب "ديلي ميل" تم تشخيص إصابة كيلي بسرطان "الغلليوما المنتشرة في منتصف الحبل الشوكي"، وهو سرطان عدواني يصيب الجهاز العصبي المركزي، حيث بدأت أعراض المرض تظهر عليها في سبتمبر 2024، حيث عانت من ألم مستمر في أسفل الظهر وألم عصبي في فخذها الأيمن؛ ما اضطرها للنوم على كرسي متحرك لأسابيع بسبب شدة الألم.

وأظهرت فحوصات الرنين المغناطيسي وجود كتلة غير طبيعية على الحبل الشوكي، وقد أدت الجراحة إلى فقدان جزئي لوظائف ساقها اليسرى واضطرارها لاستخدام الكرسي المتحرك.

رغم المرض، ظلت ماك متفائلة وشاركت رحلتها مع المرض عبر وسائل التواصل، آملة أن تساعد الآخرين الذين يواجهون ظروفا مشابهة. خضعت لعلاج إشعاعي بالبروتونات وعبّرت عن امتنانها للدعم والحب اللذين تلقتهما.

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وكان أبرز أدوارها في "ذا ووكينغ ديد" بين عامي 2018 و2019، كما ظهرت في مسلسلات مثل 9-1-1، Schooled، وChicago Med. وكان آخر دور لها في فيلم مستقل بعنوان Universal صدر هذا العام. كما عملت في مجال التأدية الصوتية، ومنها فيلم سبايدر مان: إنتر ذا سبايدر-فيرس، وعملت أحيانًا كمنتجة خلف الكواليس.

وُلدت ماك في سينسيناتي ودرست السينماتوغرافيا في جامعة تشابمان، وعاشت في عدة ولايات قبل أن تعمل لأكثر من عشر سنوات في لوس أنجلوس.

أعلنت العائلة عن إقامة حفل تأبين في 16 أغسطس في جلينديل، أوهايو، مع تخطيط لذكرى لاحقة في لوس أنجلوس. وتركت ماك خلفها والدتها كريستين، ووالدها ليندسي، وأختها كاثرين، وأخوها باركر، وجدّيها من جهة الأب، وخطيبها لوغان لانيير.

وودّعها أصدقاؤها وزملاؤها في العمل بتأبينات مؤثرة، واصفين إياها بأنها روح مشرقة وشجاعة.



