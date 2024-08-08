في أغرب دعوى قضائية يقيمها مواطن في المحاكم العراقية ضد مسؤول حكومي، تقدم أستاذ جامعي بشكوى ضد محافظ السليمانية بتهمة هدر وقته باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفاد مصدر قضائي في محكمة السليمانية، لـ"إرم نيوز"، بأن "المحكمة تلقت دعوى للنظر في شكوى تقدم بها الأستاذ دلشاد محمد ضد محافظ السليمانية هفال أبوبكر، يتهمه فيها بهدر وقته من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

و"المحافظ" في العراق أعلى سلطة إدارية في المدينة، وتقع على عاتقه متابعة كل مفاصل مركز المحافظة وأقضيتها ونواحيها والقرى التابعة لها.

وأضاف المصدر أن "لائحة الاتهام تضمنت إفراط المحافظ في قضاء وقته على مواقع التواصل، وكتابة منشورات والتعليق الدائم في مجموعات واتساب، التي تضم عددا من مسؤولي المحافظة والسياسيين".

وعدّ الأستاذ الجامعي، بحسب شكواه، هذه العملية "إهدارا لوقت المحافظ وتأثيرها سلبا على ساعة العمل التي يجب أن يستغلها في عملية تقديم الخدمات للمواطنين".

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واستشهد الأستاذ، وفق دعواه، بدراسة أجنبية تشير إلى أن "الشخص الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ساعة واحدة يوميا يقلل من نشاط تقديم الخدمات العامة بمعدل 300 نشاط".

وحمّل الأستاذ محافظ السليمانية "مسؤولية الفشل في تقديم الخدمات"، داعيا المحكمة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ودائما ما ينتقد مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولين العراقيين الذين ينشغلون بمجموعات واتساب بشكل خاص، التي يعلقون من خلالها على مناقشات نواب ومسؤولين حكوميين، إضافة إلى بعض مقدمي البرامج والصحفيين.