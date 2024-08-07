مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس، قد يواجه الطفل تحديات كبيرة عند انتقاله إلى مدرسة جديدة تشمل القلق والتوتر، ولتسهيل هذه المرحلة الانتقالية، من الضروري دعمهم بطرق فاعلة.

وحسب موقع "Parents"، إليك بعض النصائح للمساعدة على تكيف طفلك بشكل أفضل.

تحقق من مشاعر طفلك

اعترف بمشاعر طفلك تجاه الانتقال، من الإثارة إلى القلق، تأكد من أن يعرف أن هذه المشاعر طبيعية واستمع له.

افتح خطوط الاتصال

شجع طفلك على التعبير عن مخاوفه وطمأنه بدعمك، ناقش تجاربك الشخصية لمساعدته على الشعور بأنه ليس وحده.

أخبار ذات علاقة كيف تساعد طفلك على تكوين صداقات؟

ابحث عن المدرسة الجديدة

تعرف مع طفلك على المدرسة الجديدة من خلال موقعها الإلكتروني، ما يساعد على تقليل المفاجآت، وتحسين الاستعداد.

انضم إلى المجتمع المدرسي

شارك في الفعاليات المدرسية، وانضم إلى مجموعات الأهل؛ لتعزيز الاندماج، وتوفير فرص للتعرف إلى الأصدقاء الجدد.

لعب الأدوار

استخدم الدمى أو الشخصيات لمساعدة طفلك على التعود على الحياة في المدرسة الجديدة، واعمل نشاطًا خاصًّا قبل بدء الدراسة لجعل الانتقال إيجابيًّا.

اجعل اليوم الأول مميزًا

اعتمادًا على شخصية طفلك، قد تحتاج إلى تنظيم نشاط خاص أو الحفاظ على سهولة اليوم الأول لتجنب أي ضغط إضافي.

دع الصداقات تتطور تطورًا طبيعيًّا

لا تضغط على طفلك لتكوين صداقات جديدة، بل شجعه على المشاركة في الأنشطة المدرسية مشاركة طبيعية.