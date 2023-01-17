ما هي مبادرة "فن إدارة الحياة" لمواجهة مشكلات الأسرة المصرية؟
كشفت نيرفانا فاضل، رئيس إدارة "فن إدارة الحياة" بوزارة الشباب والرياضة المصرية، تفاصيل المبادرة الجديدة التي تهدف إلى بث الطاقة الإيجابية لدى الأسرة المصرية، ومساعدة أفرادها للتغلب على مشكلاتهم الحياتية، بما يعيد اندماجهم في الحياة مرة أخرى ويجعلهم أكثر إنتاجية وإقبالاً على الحياة.
وقالت نيرفانا فاضل، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن المبادرة نشأت بفكرة شخصية منها، بعدما مرت بظروف سيئة جعلتها تفكر في الانتحار أكثر من مرة، بعد الانفصال عن زوجها، حيث كانت تعمل في الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، مضيفة: "بدأت في التردد على طبيب نفسي، ولايف كوتش بهدف التغلب على مشكلاتي الشخصية".
وأضافت: "تكون لديّ فكرة لمساعدة الآخرين وعرضتها على وزير الشباب والرياضة بعدما استغرقت أكثر من عامين في دراسة علم النفس، وحصلت على العديد من الدورات والدراسات في هذا الإطار، حتى جاءت البداية الفعلية للمبادرة بعقد محاضرة في مارس عام 2022".
وأوضحت أن المبادرة هي عبارة عن ثلاث مراحل من الدورات المكثفة، أولها مرحلة بعنوان اعرف نفسك، وثانيها بعنوان تحديد المسار، أما الثالثة فكانت بعنوان بداية الطريق، مؤكدة أنها لا تستهدف الشباب فقط، ولكن تستهدف كافة أفراد الأسرة المصرية.
وحول طبيعة عمل المبادرة، أوضحت نيرفانا فاضل، أنها تعمل على تغيير نظرة الشباب للحياة وإكسابهم القدرة على استخلاص الدروس، والفوائد من المنح التي يمرون بها وعدم الاستسلام للمشكلات والأزمات التي يمرون بها، لافتة إلى أن المبادرة توفر استشاريين نفسيين، وخبراء لا يف كوتش لمن يمرون بأزمات ويحتاجون للدعم النفسي.
كما أشارت إلى أن المبادرة تعمل على التواجد في أماكن التجمع مثل مراكز الشباب، مؤكدة أنها بالفعل بدأت مجموعة من الفعاليات بمراكز شباب في محافظة الجيزة.
وكانت السلطات المصرية قد قررت تخصيص إدارة حكومية باسم "فن إدارة الحياة"، تتبع وزارة الشباب والرياضة، وتختص ببث الطاقة الإيجابية ومساعدة المواطنين على مواجهة مشكلاتهم الحكومية، وتتولى رئاستها الدكتورة نيرفانا فاضل.