ما هي مبادرة "فن إدارة الحياة" لمواجهة مشكلات الأسرة المصرية؟

كشفت نيرفانا فاضل، رئيس إدارة "فن إدارة الحياة" بوزارة الشباب والرياضة المصرية، تفاصيل المبادرة الجديدة التي تهدف إلى بث الطاقة الإيجابية لدى الأسرة المصرية، ومساعدة أفرادها للتغلب على مشكلاتهم الحياتية، بما يعيد اندماجهم في الحياة مرة أخرى ويجعلهم أكثر إنتاجية وإقبالاً على الحياة.

وقالت نيرفانا فاضل، في تصريح خاص لـ"إرم نيوز"، إن المبادرة نشأت بفكرة شخصية منها، بعدما مرت بظروف سيئة جعلتها تفكر في الانتحار أكثر من مرة، بعد الانفصال عن زوجها، حيث كانت تعمل في الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، مضيفة: "بدأت في التردد على طبيب نفسي، ولايف كوتش بهدف التغلب على مشكلاتي الشخصية".

وأضافت: "تكون لديّ فكرة لمساعدة الآخرين وعرضتها على وزير الشباب والرياضة بعدما استغرقت أكثر من عامين في دراسة علم النفس، وحصلت على العديد من الدورات والدراسات في هذا الإطار، حتى جاءت البداية الفعلية للمبادرة بعقد محاضرة في مارس عام 2022".