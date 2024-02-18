السعودية.. مصري يُفاجأ بعدد الملبين بعد إطلاقه نداء استغاثة (فيديو)

فوجئ سائق شاحنة مصري علقت مركبته في الرمال لساعات طويلة في منطقة نائية، بعدد كبير من السعوديين الذين لبوا نداء الاستغاثة الذي أطلقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان السائق أحمد عواد الحمادي، يقود شاحنته الكبيرة على أحد الطرق الخارجية في الرياض، عندما علقت عجلات الشاحنة في رمال المنطقة الكثيفة التي تعيق الكثير من السيارات العابرة.

ونشر السائق مقطع فيديو لشاحنته عبر حسابه في تطبيق "تيك توك"، طالباً "الفزعة" باللهجة المحلية، ليفاجأ بعدد كبير من السيارات تصل إليه، وبينهم أعضاء في فريق إنقاذ تطوعي.

وسرعان ما نشر الرجل مقطع فيديو آخر لأكثر من عشرين سيارة اصطفت لتجر شاحنته، لتعود بالفعل إلى مسارها على الطريق.