قُتل منظم الحفلات الموسيقية الإيراني البارز والمدير السابق للمغنية الإيرانية الشهيرة غوغوش، روبرت دهنوشي، بالرصاص في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، يوم الخميس.

ووفقا للتقارير، بدأت إدارة شرطة لوس أنجلوس تحقيقا في جريمة القتل.

وبحسب شهود عيان، فإن المهاجم كان يستقل دراجة نارية ولاذ بالفرار بعد إطلاق النار.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أنه تم القبض على أحد المشتبه بهم فيما يتعلق بإطلاق النار، على الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل هويته.

ونشرت إذاعة "صوت أمريكا" مقطع فيديو قصير يتعلق بالحادث، يظهر وجود الشرطة خارج أحد المتاجر، والذي يبدو أنه قريب من مكان إطلاق النار.

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وكان دهنوشي معروفًا في وسط المشاهير في إيران، وتضمنت صفحته على "إنستغرام" ملصقات ترويجية لحفلات غوغوش، وصورًا فوتوغرافية له مع فنانين إيرانيين مشهورين مثل بهروز فوسوغي، وداريوش إقبالي.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الدافع وراء جريمة القتل.