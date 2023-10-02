بحجة عدم الاندماج المجتمعي.. فرنسا تطرد طالبة سريلانكية

وأوضحت الصحيفة أن شنايا فرناندو، 18 عاما، قدمت من سريلانكا قبل 4 أعوام مع عائلتها لتدرس في مدينة بوردو، حيث هربت من سريلانكا مع والديها بعد تهديدات بالقتل بسبب معارضة الأب السياسية لمسؤول منتخب.

من جهتها، قالت ساندرين نيبوت، المعلمة في مدرسة ماجيندي، إن "شنايا" التحقت بالمدرسة منذ 2020، وهي حاليا في عامها الأخير وتتحدث الفرنسية بطلاقة، مؤكدة أنها طالبة جادة ومهتمة للغاية.

وأضافت المعلمة: "هذا الوضع غير عادل إلى حد كبير، لا سيما وأن العائلة تخلّت عن كل شيء في بلدها لحماية طفلتها".