بطل "سيد الخواتم" يتعافى بعد سقوطه من على المسرح

قال متحدث باسم أحد مسارح لندن لقناة "بي.بي.سي" إن الممثل البريطاني إيان ماكيلين (85 عاما) يتعافى بعد نقله لأحد المستشفيات بعد سقوطه من على خشبة المسرح.

ويلعب ماكيلين دور "جون فالستاف" في مسرحية "بلاير كينجز"، وهي إنتاج مبني على مسرحية هنري الرابع في الجزأين الأول والثاني لوليام شكسبير على خشبة أحد مسارح العاصمة.

ووفق وكالة "رويترز" للأنباء، ذكرت "بي.بي.سي" أنه في أحد مشاهد القتال خلال العرض مساء أمس الاثنين، فقد ماكيلين توازنه وسقط صارخا من مقدمة المسرح، بينما هرع الموظفون للمساعدة.

وألغي العرض وجرى نقل ماكيلين إلى المستشفى. وقال المتحدث باسم المسرح إن ماكيلين "بحالة معنوية جيدة" ومن المتوقع أن "يتعافى سريعا وبشكل كامل" وسيعود إلى المسرح اليوم الأربعاء.

واشتهر ماكيلين بلعب دور الساحر "غاندالف" في فيلمي "سيد الخواتم" و"ذا هوبيت"، كما لعب دور "ماجنيتو" في سلسلة أفلام "رجال إكس".

وتعود مسيرة ماكيلين على خشبة المسرح إلى عام 1961، واشتهر بأدائه لريتشارد الثالث، والملك لير، وماكبث.