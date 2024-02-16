هل المجاملات المبالغ فيها تجعلك "غير صادق"؟

بعض الناس قد يرون أسلوبك في المجاملة بشكل مبالغ فيه محبباً، فيما سيراه البعض غير صادق.

ورأت كارولين هاكس، مراسلة صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بعد إجرائها لعدد من المقابلات، أنه على الشخص التكيف مع حقيقته، بالصدق وترك العلاقات تنظم نفسها، مضيفةً "إذا كنت تشعر بالوحدة، فتكيف مع هذا الأمر، أو حاول التخلص منه".

ونقلت "واشنطن بوست" عن بعض القُرّاء أقوالهم حول المجاملات المبالغ فيها، حيث قال أحدهم "كان زميلي في العمل يبالغ في المجاملة، وانزعجت عندما علمت بأمر تعيينه، لكنني الآن أحب أسلوبه في المجاملات وأعتقد أني لم أكن معتاداً على أن يكون الناس لطيفون للغاية. سوف أفعل ما بوسعي لمساعدة زميلي الجديد!".

فيما قال آخر "صديقتي تبالغ دوماً في المجاملات، فعندما تخبرني أنني أرتدي أجمل ملابس على الإطلاق؛ وهي لا تعني ذلك حرفياً، تبدو لي غير صادقة، إنما متحمسة في التعبير فقط".