هل المجاملات المبالغ فيها تجعلك "غير صادق"؟
بعض الناس قد يرون أسلوبك في المجاملة بشكل مبالغ فيه محبباً، فيما سيراه البعض غير صادق.
ورأت كارولين هاكس، مراسلة صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، بعد إجرائها لعدد من المقابلات، أنه على الشخص التكيف مع حقيقته، بالصدق وترك العلاقات تنظم نفسها، مضيفةً "إذا كنت تشعر بالوحدة، فتكيف مع هذا الأمر، أو حاول التخلص منه".
ونقلت "واشنطن بوست" عن بعض القُرّاء أقوالهم حول المجاملات المبالغ فيها، حيث قال أحدهم "كان زميلي في العمل يبالغ في المجاملة، وانزعجت عندما علمت بأمر تعيينه، لكنني الآن أحب أسلوبه في المجاملات وأعتقد أني لم أكن معتاداً على أن يكون الناس لطيفون للغاية. سوف أفعل ما بوسعي لمساعدة زميلي الجديد!".
فيما قال آخر "صديقتي تبالغ دوماً في المجاملات، فعندما تخبرني أنني أرتدي أجمل ملابس على الإطلاق؛ وهي لا تعني ذلك حرفياً، تبدو لي غير صادقة، إنما متحمسة في التعبير فقط".
ووصف أحدهم قائلاً "أحب الأصدقاء الرائعين الذي يجلبون الفرح للآخرين. استمر في كونك أنت!"
وفي سؤال لكارولين حول حضور أكثر من زفاف لنفس الشخص، حيث انتهى زواجه الأول بعد ستة أسابيع، والثاني بعد عامين، فيما كان بين كل زواج والآخر عدد من "الحبيبات" له، وتعتقد من سألت السؤال أن هذا الزواج لن يستمر أيضاً.
وأجابت كارولين أنه بعد تجارب من الحياة الخاصة، فإن تصرفات الشخص، إن لم تكن سيئة أو أنانية أو مؤذية، فإن الحكم عليه هو أسوأ من أي شيء قد يفعله هذا الشخص.
أما فيما يخص الزفاف، فإن الحضور ليس إجبارياً على الإطلاق ومن الوقاحة توقع انفصال العروسين، وفقاً لكارولين، أما الرد على دعوة الزفاف مطلوب، فيما من غير اللائق أو المطلوب أن تخبروا العروسين بأسباب عدم الحضور، أما العائلة والأصدقاء المقربون هم المدينون لبعضهم البعض بشكل غير رسمي بتوضيح أسباب عدم الحضور، بحسب واشنطن بوست.