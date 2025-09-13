ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شاحنة غاز في مكسيكو إلى 13 قتيلاً

أعلنت بلدية مكسيكو، اليوم السبت، وفاة ثلاثة متأثرين بجروح أصيبوا بها في انفجار شاحنة صهريج كانت تنقل الغاز في المدينة الأربعاء، لترتفع حصيلة قتلى هذا الحادث إلى 13.

وانفجرت الشاحنة أثناء وجودها على جسر في منطقة إيستابالابا المكتظّة بالسكّان في شرق مكسيكو ممّا تسبّب بحريق ضخم، وأدى إلى أضرار مادية جسيمة.

وكانت الشاحنة تحمل حوالى 50 ألف لتر من الغاز.

وأفادت آخر حصيلة بأن 40 شخصًا ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفيات عامة مختلفة.

ومن بين الذين توفوا في الساعات الأخيرة أليسيا ماسياس (49 عامًا) ووصفتها الصحافة بـ"الجدة البطلة" لحمايتها حفيدتها البالغة عامين بجسدها أثناء الانفجار.

وتظهر إحدى أكثر الصور المؤثرة في هذه المأساة امرأة تمشي بحثاً عن المساعدة حاملة طفلتها الصغيرة بين ذراعيها رغم حروق تغطي 90 % من جسدها، وأنقذها عنصر في الشرطة ونقلها إلى المستشفى.

وكتبت رئيسة بلدية العاصمة كلارا بروغادا على منصة "إكس" السبت: "تركت بادرة حبها أثرًا عميقًا".

وبحسب التحقيقات التي أجراها مكتب المدعي العام يُرجَّح أن يكون حادث الشاحنة ناجمًا عن السرعة المفرطة.

وأكدت بروغادا أن مجلسها سيسعى إلى تنظيم حركة مركبات نقل المحروقات في المدينة البالغ عدد سكانها 9,2 مليون نسمة.

والحوادث شائعة في المكسيك التي تضم نحو 130 مليون نسمة فيما لا تُحترم معايير السلامة أحيانًا.