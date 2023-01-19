السجن المؤبد بدلاً من الإعدام لتاجر مخدرات كويتي
أفادت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي بأن محكمة الاستئناف الكويتية قضت، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد في حق مواطن أدين بتجارة المخدرات، بدلا من حكم بالإعدام كان قد صدر ضده.
وجاء في تغريدة على حساب "أمن ومحاكم"، المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء، أن المحكمة "قررت سجن المواطن بدلاً من حكم الإعدام الذي صدر سابقاً بحقه عقب إدانته بتهريب 75 كيلو من القنب والحشيش".
وكانت محكمة الجنايات قد قضت، في تشرين الأول/ أكتوبر العام 2022، بإعدام المواطن المتهم، بعد التحقيق معه عقب أن تم ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في منطقة أبوحليفة في محافظة الأحمدي لحظة تسليم شحنة المخدرات، وفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية.
وبحسب "القبس"، فإن المواطن المتهم "جلب من الخارج 75 كيلو حشيش، وأكثر من 7 آلاف حبة مؤثرات عقلية عن طريق جزيرة عوهة الواقعة جنوب شرق جزيرة فيلكا".