السجن المؤبد بدلاً من الإعدام لتاجر مخدرات كويتي

أفادت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي بأن محكمة الاستئناف الكويتية قضت، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد في حق مواطن أدين بتجارة المخدرات، بدلا من حكم بالإعدام كان قد صدر ضده.

وجاء في تغريدة على حساب "أمن ومحاكم"، المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء، أن المحكمة "قررت سجن المواطن بدلاً من حكم الإعدام الذي صدر سابقاً بحقه عقب إدانته بتهريب 75 كيلو من القنب والحشيش".