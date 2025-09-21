من أسرة واحدة.. غرق 5 يمنيات في بركة مياه

تحولت مهمة رعي الأغنام، إلى واقعة مأساوية لإحدى الأسر في اليمن، بعد مصرع امرأتين و3 فتيات من أفرادها غرقاً اليوم الأحد، في بركة مياه الأمطار الراكدة، بمحافظة أبين، جنوبي البلاد.

وأفاد مصدر في سلطة المحافظة المحلية، لـ"إرم نيوز"، بأن الحادثة المؤلمة وقعت في منطقة "المحصامة" غربي مديرية أحور، جنوب المحافظة، حين كانت امرأتان في منتصف الثلاثينيات من العمر، برفقة 3 فتيات أصغرهن تبلغ من العمر 12 عاماً، جميعهن من أسرة واحدة، في مهمة يومية معتادة لرعي الأغنام.

وأشار إلى أن النساء اتجهن قبيل موعد عودتهن إلى المنزل إلى إحدى برك مياه الأمطار العميقة، لغسل بعض الأغنام المتسخة، غير أن ذلك أدى لانزلاق إحداهن في البركة، مبينًا أن الأربع الأخريات حاولن إنقاذ الفتاة التي انزلقت، ما أسفر عن وفاتهن جميعاً غرقاً، واحدة تلو الأخرى.

وعلى نحو سنوي، يحصد موسم الأمطار أرواح المئات من اليمنيين، جرفاً بالسيول أو الصواعق الرعدية أو غرقاً في المستنقعات العميقة، في ظل غياب السدود والتدابير والوقائية، وتزايد وتيرة التأثيرات المتطرفة للتغيرات المناخية.

وخلال العام الماضي، أزهقت الصواعق الرعدية حياة أكثر من 160 يمنياً، فيما بلغت أعداد ضحايا السيول والفيضانات المدمّرة ما يزيد على 300 قتيل، في مختلف محافظات البلاد.