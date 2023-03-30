"منسف بالأقساط" يثير الجدل في الأردن

أثار إعلان تقسيط عزائم رمضان من أحد مطاعم المنسف الشهيرة في الأردن، عبر إحدى شركات التمويل الأصغر، حفيظة الأردنيين، مثيرًا الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وما أن نشرت شركة التمويل إعلانها، حتى امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي الأردنية بصورة الإعلان، متندرين على ما وصل إليه الأردنيون.

الإعلان نشر صورة المنسف الأردني الشهير، مرفقة بدعوة للحصول على تسهيلات تتيح للأردنيين تقسيط عزيمة رمضان لمدة 3 أشهر بسعر الكاش.