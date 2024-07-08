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وفاة الطبيبة السعودية فاطمة العجل في مصر

وفاة الطبيبة السعودية فاطمة العجل في مصر
فاطمة العجلالمصدر: متداولة
إرم نيوز
إرم نيوز
08 يوليو 2024، 3:03 ص

أعلنت مصادر سعودية، الأحد، وفاة الطبيبة السعودية فاطمة العجل، في العاصمة المصرية القاهرة، جرّاء عملية جراحية أجرتها مؤخراً.

وأجرت الطبيبة السعودية فاطمة العجل وشقيقتها عملية جراحية لشفط الدهون، في أحد المراكز الطبية ما تسبب في وفاتها، بحسب زوجها أحمد السلطان.

وقال السلطان إن زوجته وشقيقتها وصلتا القاهرة الجمعة الماضية، بعد التنسيق المسبق مع إحدى العيادات لإجراء عملية شفط للدهون.

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وأضاف أن العملية، التي كلفت 15 ألف ريال سعودي، استغرقت 7 ساعات وتسببت بنقل فاطمة إلى مستشفى بمنطقة "التجمع الخامس" للمتابعة.

وكشف السلطان أنه خلال محاولة إفاقة زوجته من التخدير، فاقت فاطمة وصرخت أموت عالجوني"، وفق "العربية".

 وحاول الفريق الطبي التدخل والتعامل مع الحالة عن طريق المسكنات، لكنها عانت من نزيف وكانت تسبح في بركة من الدم، حسب وصف السلطان.

وأكد أنه تواصل مع السفارة السعودية التي اتخذت ما يلزم وأبلغته بعد وقت قصير بأن زوجته انتقلت إلى رحمة الله.

وذكر أنه تم تشريح جثة زوجته ووصلت السعودية وتم دفن الجثة، لافتاً إلى أنه بعد أسبوعين سيتواصل معه محامي السفارة بخصوص تقرير الوفاة.

 

 

السعوديةمصرالدهونعمليات جراحية

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