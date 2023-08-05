مقتل 3 أشخاص بأعمال عنف في ولاية مانيبور الهندية

قال مسؤولون بالشرطة الهندية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأُحرقت منازل في أحداث عنف جديدة بولاية مانيبور شمال شرق البلاد، مع استمرار أعمال العنف والقتل المتفرقة.

وذكر متحدث باسم الشرطة، أن الأشخاص الثلاثة الذين قُتلوا مساء الخميس ينتمون إلى عرقية ميتي في منطقة بيشنوبور بالولاية.

واندلعت أحداث العنف المستمرة منذ شهور في الثالث من مايو أيار بعدما أصدرت محكمة أمرا للولاية بالنظر في توسيع امتيازات اقتصادية خاصة وزيادة الحصص في الوظائف الحكومية والمؤسسات التعليمية لأفراد عرقية ميتي التي تمثل الأغلبية، وهي منافع مخصصة حتى الآن لأفراد قبيلة كوكي.