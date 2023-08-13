أفخم حمام عام في العالم (فيديو)

يعد حمام الطابق السادس في مركز تسوق "ديجي بلازا" في شانغهاي بالصين، أفخم حمام عام في العالم.

ويعطي الحمام شعور الدخول إلى القصر وليس إلى حمام عام عند الدخول اليه كونه يبدأ بممر طويل، على جانبيه نباتات بلون أخضر ناصع خارجة من الجدران، وعشرات المصابيح العملاقة التي تضيئه وتقوم بالانعكاس على أرضيته اللامعة الفاخرة، وبعد نهاية الممر توجد أريكة مصممة بطريقة مستوحاة من الزهور.