"صدمة عائلية".. أب يتزوج خطيبة ابنه قبل موعد الزفاف

هرب رجل هندي خمسيني مع الفتاة التي كان من المفترض أن تتزوج ابنه، في حادثة أثارت جدلًا واسعًا في قرية رامبور بولاية أوتار براديش.

وشاكيل، الأب لستة أولاد، صدم عائلته عندما هرب مع خطيبة ابنه البالغ 17 عامًا، رغم أنه كان هو نفسه من أصر على الزواج، رغم معارضة زوجته لشبانة التي كانت تخشى من صغر سن الابن والتكاليف المالية.

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وتبين أن شاكيل كان يزور خطيبة ابنه بشكل متكرر بحجة التحضير للزفاف، ما أثار شكوك زوجته التي واجهته، فتعرضت للإساءة اللفظية والجسدية.

ولاحقًا اكتشف الابن رسائل مشبوهة بين والده وخطيبته، فقرر إلغاء الزفاف وفقًا لصحيفة "Times of india".

وجاءت الصدمة الكبرى عندما أبلغ الأب العائلة من دلهي بأنه تزوج من خطيبة ابنه، دون أن يذكر أنه أخذ معه مدخرات العائلة التي تزيد على 200 ألف روبية (2400 دولار) ومجوهرات.

وعلقت الزوجة: "الفتاة التي كانت ستتزوج ابني أصبحت زوجة زوجي".

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ورغم أن السرقة قد تعاقب عليها القوانين الهندية بالسجن حتى ثلاث سنوات، إلا أن الشرطة لم تتلقَ أي شكوى رسمية، ما يمنع اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأب.