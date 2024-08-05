هاجم مدير التصوير السينمائي محمد عز العرب، بشكل غير مباشر، طليقته الفنانة المصرية أيتن عامر، إثر منعه ووالديه من رؤية أبنائه، لا سيما أن بينهما قضايا داخل أروقة المحاكم.

وكتب عز العرب تدوينة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام قال فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أزي أولادي ومانعهم من أبيهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم".

وأضاف طليق أيتن عامر: "ربنا موجود وإنشاء الله هشوف فيكم عجائب قدرته وعقابه يا منافقين".

ورغم أن المصور المصري لم يذكر اسم طليقته، إلا أن خلافهما على حضانة الأطفال الذي وصل إلى أروقة المحاكم يؤكد أنه يقصدها ووالدتها.

وكان عز العرب قد تقدم ببلاغ للنائب العام لتعرضه للسب والقذف من والدة طليقته وأم أبنائه الفنانة أيتن عامر، ومنعه من رؤية أبنائه.

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وفي يناير/كانون الثاني الماضي، تلقت مباحث القاهرة، بلاغًا من محمد سعيد عز العرب، ضد زينب أحمد والدة طليقته أيتن عامر، يتهمها خلاله بالسب والقذف بسبب زيارته لأبنائه بالفيلا الخاصة بها الواقعة في كمبوند شهير بالشيخ زايد.

الجدير بالذكر أن هذه ليست الأزمة الأولى بين محمد عز العرب وطليقته أيتن عامر بعد طلاقهما، ففي مارس/آذار عام 2023 نشبت مشادة بينهما داخل مسكن الأخيرة، وحاول الأول حينها التعدي بالضرب على طليقته، وخطف أبنائه، مما جعلها تستنجد بالشرطة التي ألقت القبض عليه، وأفرج عنه بعدها بساعات.