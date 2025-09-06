21 طعنة للأم.. شاب مصري يرتكب "مذبحة عائلية" في البحر الأحمر

ارتكب شاب مصدر مذبحة أسرية بعدما قام بقتل والدته طعناً بسلاح أبيض، في جريمة مروعة أدت كذلك إلى إصابة والد وشقيقة المنفذ.

وشهدت مدينة "رأس غارب" المصرية شمال البحر الأحمر، جريمة أسرية صادمة راحت ضحيتها الأم التي تلقت عشرات الطعنات القاتلة من ابنها.

وكشفت مصادر أمنية توجيه المتهم 21 طعنة لوالدته تلقتها في أنحاء متفرقة من جسدها، علاوة على تسببه بإصابات خطيرة لوالده وشقيقته.

وأفادت التحقيقات بأن الأم مسنة تبلغ من العمر 61 عاماً، توفيت متأثرة بإصابتها بنحو 21 طعنة استقرت في القلب والصدر والطحال والبطن.

وأصاب المتهم والده المسن، البالغ من العمر 68 عاماً، بجرح قطعي في الأذن اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

وتسبب بإصابة شقيقته، 37 عاماً، بجرح قطعي نافذ في الذراع، أدى لنزيف شديد إثر قطع بالأوردة والشرايين والأعصاب، بالإضافة إلى جرح قطعي في اليد اليسرى.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.