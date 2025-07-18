رزان مغربي تتعرض لحادث مروع بعد انهيار سقف قاعة فندق

تعرضت الفنانة اللبنانية رزان مغربي لحادث مروع خلال مشاركتها في حفل بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الجيزة، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت رزان تستعد لتقديم فقرتها الغنائية على مسرح صالة أحد الفنادق في منطقة "6 أكتوبر"، قبل أن تتفاجأ بانهيار سقف الصالة، ما أدى لإصابتها بكدمات وجروح متفرقة.

وأشارت مصادر مصرية إلى أن جزءاً من سقف القاعة التي كانت داخلها رزان مغربي انهار على رأسها أثناء وجودها على المسرح، ليتم نقلها على الفور إلى المستشفى لإجراء الكشف الطبي عليها ومعرفة حالتها.

وخضعت رزان فور نقلها إلى المستشفى لبعض الفحوصات والأشعة المقطعية، بعد اطلاع الأطباء على إصابتها حيث اشتبهوا في إصابتها بارتجاج بالمخ، وتقرر خضوعها لعملية جراحية قريباً.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر مقرب من الفنانة اللبنانية قوله إن رزان حررت محضراً ضد إدارة الفندق لعدم صلاحية القاعة ما عرض حياتها للخطر.