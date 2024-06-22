المغرب.. "مختل عقلياً" يقتل والده الستيني ويدفنه في المنزل‎

شهدت مدينة فاس المغربية واقعة صادمة، حيث أقدم شاب يرجّح أنه مختلّ عقليًا على قتل والده الذي يبلغ الستين من العمر ولاذ بالفرار.

وبحسب مواقع صحفية محلية، وقعت الجريمة، يوم الثلاثاء الماضين حين أقدم الابن على طعن أبيه بالسكين في بطنه لأسباب مجهولة ثم أخفى جثته في المنزل قبل أن يكتشفها الجيران، مساء الجمعة، بعد أن فاحت الرائحة وأبلغوا السلطات الأمنية وجهات التحقيق.

وطبقًا لشهود عيان، فإن الشاب ظل يتجول في شوارع منطقة "بنسودة" التي شهدت الواقعة بشكل اعتيادي كأن شيئًا ما لم يحدث.

وأكد جيران المجني عليه أن الابن يعاني من أمراض عقلية وليس طبيعيًا، لاسيما في الشهور الأخيرة حين اعتدى على أحد الأشخاص لسبب غير واضح.

وتكثف جهات التحقيق جهودها لسرعة ضبط المتهم.