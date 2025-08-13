مصرع عائلة من 7 أشخاص في حريق مروع ببغداد (فيديو)

لقي سبعة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، اليوم الأربعاء، في حريق منزل مروع اندلع في العاصمة العراقية بغداد.

وقال سكان محليون في حي "أور"، شرقي مدينة بغداد، إن رجلاً وزوجته وأبناءهما الخمسة قضوا في الحريق.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من الموقع، منزلاً مستقلاً تجمّع فيه الناس ورجال الإنقاذ والشرطة بينما تظهر آثار الحريق ويتم نقل إحدى الجثث.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة سبب اندلاع الحريق وعدم تمكن سكانه من المغادرة في ساعات النهار.

وأوردت صفحات إخبارية محلية للحي الذي يقع فيه المنزل، أسماء الضحايا، وقالت إن الأب يدعى أثير عبد الحسن.

وأرجع مدونون عراقيون الحريق إلى خلل وتقلبات في التيار الكهربائي، تعاني منها الكثير من المنازل وتؤثر على عمل الأجهزة الكهربائية.

ولم تعلن مديرية الدفاع المدني العراقي عن مكافحة فرقها للحريق وتفاصيل إخماده حتى اللحظة.