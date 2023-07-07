ألماني دخل السجن ظلما ينال تعويضا ماليا عن كل يوم

برأت محكمة ألمانية، مشرف رعاية، من جريمة قتل مسنة بعد قضائه حوالي 13 عاما في السجن، فيما حكمت له المحكمة في ميونيخ بتعويض مالي مقداره 75 يورو لكل يوم قضاه في السجن.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن مانفريد غينديتسكي قضى سنوات وهو يكافح من أجل إعادة المحاكمة، بعدما أدين بإغراق مسنة في حوض الاستحمام بمبنى سكني في بافاريا، حيث كان يعمل مشرف رعاية.

واحتضن غينديتسكي أصدقاءه وذويه خارج قاعة المحكمة في ميونخ، لكنه أبدى- على نحو مفاجئ - قليلاً من التأثر بعد تبرئته، وفق ما نقلته وسائل إعلام ألمانية.

وقال غينديتسكي (63 عاماً): "لن أقفز فرحاً. ليس لدى سبب أحتفل من أجله. ضاعت 14 سنة".

وبموجب الحكم القضائي، يحق لغينديتسكي الآن الحصول على تعويض مالي يعتبره المنتقدون متدنياً للغاية.

ومن المقرر أن يحصل على إجمالي 368 ألفاً و400 يورو (401 ألف دولار) أو 75 يورو لكل يوم قضاه في السجن.