الرياح تؤجج حريق غابات على مشارف أثينا (فيديو)

قالت إدارة الإطفاء اليونانية، اليوم السبت، إن العشرات من أفرادها يكافحون لمنع حريق غابات أججته رياح عاتية، من الانتشار والوصول إلى محمية طبيعية في منطقة غابة جبلية على مشارف العاصمة أثينا، بحسب رويترز.

وذكر مسؤول من الإدارة أن نحو 80 من رجال الإطفاء تعاونهم 10 طائرات تحمل المياه يحاولون السيطرة على الحريق المندلع على جبل بارنيثا، على بعد نحو 20 كيلومترًا إلى الشمال من أثينا، والذي تؤججه الرياح العاتية.

وظهرت سحابة كثيفة من الدخان في سماء أثينا، المحاطة بالجبال، لكن مسؤولًا محليًا قال إن الحريق لا يهدد أي منازل.