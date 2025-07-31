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25 إصابة بهبوط اضطراري لطائرة دلتا إيرلاينز (فيديو)

25 إصابة بهبوط اضطراري لطائرة دلتا إيرلاينز (فيديو)
هبوط اضطراري لطائرةالمصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 7:04 ص

نُقل ما لا يقل عن 24 شخصا إلى المستشفى بعدما واجهت طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز اضطرابات جوية شديدة؛ ما اضطرها للهبوط اضطراريا في مدينة مينيابوليس الأمريكية.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الطائرة كانت قد أمضت أقل من ساعة من الرحلة الجوية التي كانت مدتها تسع ساعات من مدينة سولت ليك بولاية يوتا الأمريكية إلى العاصمة الهولندية أمستردام، عندما واجه الطيارون ظروفا صعبة، وذلك حسبما قالت الشركة في بيان.

 وجاء في البيان أن الطائرة إيرباص اس أي ايه 330 نيو هبطت بسلام في مطار مينيابوليس -سانت بول الدولي .

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وقالت الشركة إنه تم نقل 25 شخصا إلى المستشفيات المحلية.

 يشار إلى أن الطائرة كانت تقل 275 راكبا وطاقما مؤلفا من 13 شخصا.

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