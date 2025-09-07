أقفلت فندقا بالشمع الأحمر.. سلطات لبنان تطيح بشبكة دعارة كبيرة

أطاحت السلطات اللبنانية بشبكة دعارة كبيرة في البلاد، وكشف الإعلام المحلي عن تفاصيلها.

ووفق موقع "ليبانون ديبايت"، فإن الشبكة تم اكتشافها بعد مداهمة عناصر الأمن فندق Via Verde في منطقة جديدة المتن بجبل لبنان.

وأسفرت المداهمة عن توقيف 11 شخصاً بينهم سبع نساء أجنبيات وأربعة لبنانيين، وإقفال الفندق بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القضاء.

وفتّشت قوى الأمن جميع الغرف، مميزة بين المقيمين الشرعيين والعاملين في شبكات الدعارة.

أخبار ذات علاقة بعد فيديو صادم.. الأمن اللبناني يطيح بالمتورطين في تعنيف طفل سوري

وأسفرت العملية عن توقيف صاحب الفندق وعدد من الموظفين، إضافة إلى نساء أجنبيات وعنصر حراسة مكلف داخل الفندق، ليُحال جميعهم إلى التحقيق.

غير أنّ القضية لم تتوقف عند هذا الحد، فوفق معلومات الموقع، فإن هناك فندقًا آخر لا يبعد كثيرًا عن "Via Verde"، يُدار منذ فترة طويلة وكأنه مركز علني لتشغيل فتيات الهوى.

ويقتصر عمل الفندق بشكل شبه كامل على هذا النشاط، إذ تطلب الفتيات من الزبائن إرسال صورة "سيلفي" داخل الغرفة للتأكد من الحجز داخل هذا الفندق تحديدًا قبل حضورهن.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن هذه الممارسات تجعل الفندق أشبه بمؤسسة منظمة للاتجار بالبشر، وليس مجرد مكان للإقامة العادية للنزلاء.