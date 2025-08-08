القبض على قاتل طفل في جريمة هزت اليمن

تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة عدن، من القبض على مرتكب جريمة قتل مروعة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، بعد أن أثارت الجريمة موجة واسعة من الاستنكار والغضب الشعبي في اليمن.

وقالت إدارة شرطة عدن في بيان رسمي، إنّ فرق البحث الجنائي والتحريات نجحت في كشف ملابسات الجريمة، بعد سلسلة من الإجراءات الميدانية الدقيقة، أدت إلى تحديد هوية الجاني والضحية على حد سواء.

وأوضح البيان أن الجثة عُثر عليها في الـ2 من شهر آب/أغسطس الجاري، في أحد المواقع النائية بالمدينة، وكانت في حالة متقدمة من التحلل، ما صعب من عملية التعرف عليها في البداية.

وبعد الفحوصات الطبية والتحاليل الجنائية، تمكن المختصون من تحديد هوية الضحية، وتبين أنها تعود للمواطن (ح. ع. ج)، البالغ من العمر 13 عامًا، والذي كان مفقودًا منذ عدة أيام، وفقًا لإفادة ذويه.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن وفاة الطفل لم تكن طبيعية، بل ناتجة عن جريمة "قتل عمد" نفذت بدم بارد، وبعد متابعة مكثفة تم التوصل إلى المشتبه به الرئيس، وهو شخص يُدعى (ع. أ. س)، يبلغ من العمر 38 عامًا، ويعيش في أحد أحياء المدينة.

وأكدت المصادر الأمنية أن المتهم أُلقي القبض عليه بعد مراقبة دقيقة، وخلال التحقيقات معه أقر بارتكاب الجريمة، واعترف بمسؤوليته الكاملة عن قتل الطفل، مشيرة إلى أن الدوافع وراء الجريمة تصب في إطار "دوافع جنائية" لم يتم الكشف عن طبيعتها بعد، في انتظار استكمال التحقيقات.

وأكدت إدارة الأمن أن فرق التحقيق ما زالت تعمل على استكمال جمع المزيد من الأدلة وتحليلها، وسماع إفادات الشهود، تمهيدًا لتسليم ملف القضية كاملاً إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم المتهم إلى القضاء وفقًا للقانون.