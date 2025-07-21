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احتفى بالراحلة سميحة أيوب.. انطلاق مهرجان المسرح القومي بمصر

احتفى بالراحلة سميحة أيوب.. انطلاق مهرجان المسرح القومي بمصر
من المكرمين في المهرجانالمصدر: فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2025، 4:45 ص

انطلقت الدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، يوم الأحد، بحفل أقيم على المسرح الكبير لدار الأوبرا، وتضمن احتفاء بأسماء عدد من الفنانين في مقدمتهم الراحلة سميحة أيوب.

ويمثل المهرجان الممتد حتى 6 أغسطس/ آب المقبل بانوراما شاملة للإنتاج المسرحي المصري على مدى العام، ويعرض 35 عملًا لفرق تمثل مسارح الدولة والمسرح المستقل والمسرح الجامعي ومسرح الهواة.

ووفق "رويترز"، ترفع هذه الدورة شعار "المهرجان في كل مصر" تعبيرًا عن تطبيق مبدأ "العدالة الثقافية"، بعد أن ظلت العروض والأنشطة مقصورة على القاهرة طيلة الدورات السابقة.

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 وتجول المهرجان خلال الأسابيع القليلة الماضية في أربع محافظات تمثل أقاليم مصر المختلفة، وكرم عددا من رموز تلك المحافظات، قبل أن يفتتح دورته الجديدة رسميا الأحد.

وبجانب العروض المسرحية المقدمة بالمجان للجمهور، ينظم المهرجان مسابقة للتأليف المسرحي ومسابقة أخرى للمقال النقدي والبحث النظري.

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كما تقام سلسلة من الندوات وحلقات النقاش في إطار المحور الفكري للمهرجان، الذي يناقش هذا العام "تحولات الوعي الجمالي في المسرح المصري" بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والنقاد والفنانين.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثلة سميرة عبد العزيز، والممثل أشرف عبد الباقي، والمخرجة عبير علي، والممثلة ميمي جمال، إضافة إلى رائد فن البانتومايم في مصر أحمد نبيل، وعدد من الأسماء الأخرى.

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وقال وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو: "في هذا المساء الاستثنائي، نقف وقفة تقدير وإجلال لكل من كرس حياته للفن المسرحي.. إن تكريمنا اليوم لهم هو اعتراف بفضلهم ووفاء لمسيرة لا تنسى".

وأبدى افتقاده الكبير للفنانة سميحة أيوب التي توفيت في يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن كرمها المهرجان بإطلاق اسمها على دورته السابقة.

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