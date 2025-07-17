العراق.. حصيلة صادمة لضحايا حريق "الكورنيش" في الكوت

ارتفع عدد ضحايا الحريق المروع في مركز تسوق جديد بمدينة الكوت العراقية، إلى نحو 60 قتيلاً وفق إحصائية أولية صدرت صباح اليوم الخميس.

ونشرت وسائل إعلام محلية أرقاماً جديدة لعدد الضحايا نقلاً عن مصادر من فرق الإنقاذ التي تنتشل الجثث من المبنى الطابقي.

وقال موقع "شفق نيوز" الإخباري المحلي، وقناة "الرشيد" التلفزيونية، إن فرق الإطفاء، والمسعفين انتشلوا 58 جثة لرجال ونساء وأطفال من موقع الحادث، في حين لا يزال البحث جارياً عن مفقودين آخرين.

أخبار ذات علاقة تفاصيل مؤلمة.. أكثر من 50 ضحية بحريق هايبر ماركت "الكورنيش" في الكوت

لكن قناة "السومرية" التلفزيونية العراقية قالت إن عدد الضحايا وصل إلى 77 قتيلاً، دون صدور إحصائية رسمية لعدد الضحايا حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

وتجمّع عدد كبير من الأهالي حول المبنى بينما طوّقته القوات الأمنية لعدم عرقلة جهود فرق الإنقاذ التي تبحث عن جثث متفحمة في طوابق المبنى الخمسة، بعد إخماد الحريق الكبير الذي أتى على البناء.

وأعلنت محافظة واسط، الحداد لمدة ثلاثة أيام على ضحايا الحريق الذي ضرب مركز تسوق تجارياً يحمل اسم "هايبر ماركت الكورنيش" بمركز المحافظة في مدينة الكوت.

وبدأت صور الضحايا تظهر في نعوات العوائل والمؤسسات والجهات التي عملوا أو انتموا إليها، وبينهم طالب في جامعة الكوت، وضحايا ينتمون لعائلة واحدة.

وبالتزامن مع فرق الإنقاذ وانتشال الجثث، تعمل فرق تحقيق في موقع الحريق لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عن اندلاعه.

وقال رئيس الحكومة المحلية في محافظة وساط، محمد جميل المياحي: "نؤكد لذوي الضحايا الأبرياء أننا لن نتهاون مع من كانوا سبباً مباشراً أو غير مباشر في هذه الحادثة التي لا تخلو من ملابسات، وسنُعلن للرأي العام خلال 48 ساعة نتائج التحقيق الأولية".

وأضاف المياحي في بيان عبر حسابه في "فيسبوك": "كما أقمنا دعاوى قضائية على صاحب البناية وصاحب المول وكل من له علاقة بذلك".

وهزّ الحريق المدينة بسبب عدد ضحاياه الكبير، ومشاهد المحاصرين فيه، والتي ظهرت في مقاطع فيديو وصور التقطها متواجدون قرب المبنى خلال عمل فرق الإطفاء لإخماد النار.