بعد تدوينة مؤثرة.. وفاة مفاجئة تنهي مسيرة "رجل السعادة" في السعودية

نعى عدد كبير من مدوني مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعبارات مؤثرة، الباحث الاجتماعي والمدون المعروف، عبد الله بن صالح الحصان، والذي ارتبط اسمه بالفرح والسعادة وتوفي بشكل مفاجئ عن عمر يناهز الـ 55 عاماً.

وتوفي الحصان الذي يحمل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع، وتم تشييعه في الرياض، أمس الخميس، وسط صدمة لمتابعيه الذين تداولوا تدوينة جديدة ومؤثرة له في منصة "إكس"، قبل أن تُعلن عائلته وفاته بعدها بساعات قليلة فقط.