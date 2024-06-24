أم كلثوم تغني "الروائع" بمهرجان موازين في المغرب‎ (فيديو)

عاش الجمهور المغربي، مساء الأحد، أمسية فنية لا مثيل لها، حيث أقيم حفل غنائي كبير للمغنية المصرية الراحلة أم كلثوم "كوكب الشرق".

وأقيم الحفل على خشبة مسرح "محمد الخامس"، باستخدام تقنية "الهولوجرام"، لتطرب جمهوراً معظمه لم يعاصرها لكنها ظلت حاضرة في ذاكرته بأغانيها الخالدة.

وبدأ الحفل، الذي أقيم في إطار الدورة 19 لمهرجان "موازين إيقاعات العالم" التي بدأت في 21 من هذا الشهر وتنتهي في 29 منه، برائعة "أنت عمري"، وما إن ظهرت أم كلثوم بتقنية "الهولوجرام"، حتى ضج مسرح محمد الخامس الذي امتلأ عن آخره بالتصفيق.

وبيعت كل تذاكر الحفل حسب المنظمين، ولذلك قرروا إقامة حفل آخر يوم الثلاثاء المقبل.

وغنت أم كلثوم على مدى نحو ساعة ونصف الساعة مجموعة من أجمل أغانيها، فبعد "أنت عمري"، غنت مقاطع من "سيرة الحب" ثم "ألف ليلة وليلة" و"لسه فاكر" وختمت بأغنية "الأطلال".

ويعدّ موازين من أكبر المهرجانات الموسيقية في المغرب وشمال أفريقيا، وذكر المنظمون أن آخر دورة أقيمت في 2019 جذبت أكثر من مليوني زائر.

ويستمر المهرجان ببرنامج يضم مجموعة من نجوم الفن العرب والغربيين والمغاربة.