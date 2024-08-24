تعرضت الإعلامية المصرية إيمان أبو طالب لحادث سير مروع على طريق وادي النطرون الصحراوي في مصر، ونُقلت في حالة خطرة إلى أقرب مستشفى من موقع الحادث.

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الحادث وقع يوم الخميس، وأن الحالة الصحية للإعلامية غير مستقرة، إذ يشتبه الفريق المعالج في وجود نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة.

وأكدت مصادر أن الإعلامية موجودة الآن بمستشفى في القاهرة، وتخضع لفحوص للتحقق مما إذا كانت قد أصيبت بكسر في الجمجمة أو نزيف بالمخ.

يذكر أن أبو طالب تقدم حاليًا برنامج "بالبنط العريض" عبر قناة الحياة المصرية، الذي تستضيف خلاله فنانين وشخصيات عامة، ويُعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وإيمان أبو طالب إعلامية مصرية بدأت مشوارها الإعلامي مراسلة لقنوات دبي والكويت والبحرين، ثم انتقلت إلى قناة روتانا موسيقى لتصبح مراسلة لبرنامج "نشرة الأخبار" لعدة شهور، نجحت خلالها في تأكيد حضورها على الشاشة واستثمار علاقتها بالمطربين المصريين والعرب، وقدمت العديد من البرامج.