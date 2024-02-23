نقيب الفنانين الأردنيين يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ غادة عباسي



كشف نقيب الفنانين الأردنيين، محمد يوسف العبادي، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة غادة عباسي، بعد تعرضها لحادث سير، الأربعاء الماضي، مشيرا إلى أن حالتها في تحسن.



وأضاف العبادي، في تصريحات أدلى بها لـ "إرم نيوز"، أن "الفنانة غادة عباسي تعرضت لحادث سير أثّر على قدميها، وكانت رفقة زميلها منذر خليل، ومخرجة شابة تدعى رفيف، وتم نقلهم إلى المستشفى، حيث خرج منذر خليل ورفيف من المستشفى لأن إصابتيهما كانتا بسيطتين، فيما خضعت غادة عباسي لعمليتين جراحيتين".



وأشار نقيب الفنانين الأردنيين إلى أنه زار عباسي، أمس الخميس، في المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، لافتا إلى أنها كانت قد أجرت عملية واحدة، وتستعد للخضوع لعملية ثانية، مؤكدا أن حالتها الصحية الآن مستقرة وتتحسن بشكل سريع.



وأكد العبادي أنه على تواصل دائم مع الفنانة الأردنية، لافتا إلى أن حالتها اليوم جيدة للغاية، وستخرج من المستشفى خلال أيام.