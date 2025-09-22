أزمة "كروان مشاكل" وليلى الشبح تنتهي بالصلح

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، حكمًا بإلغاء حبس صانع المحتوى المصري المعروف بـ"كروان مشاكل"، في قضية سب وقذف المنتجة ليلى الشبح، واكتفت بتغريمه 20 ألف جنيه.

وأكد سامح قناوي، محامي المنتجة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن موكلته تصالحت مع كروان مشاكل بعد أن كانت المحكمة قد قضت بحبسه 3 أشهر وتغريمه، مشيرًا إلى أن الاستئناف على الحكم تزامن مع تدخل وسطاء لإنهاء الخلاف ودفع الطرفين للتصالح.

وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به محامي ليلى الشبح ضد التيك توكر "أحمد .ع"، الشهير بـ"كروان مشاكل"، اتهمه فيه بسبها وقذفها عبر مقاطع فيديو نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مدعومًا بمستندات تثبت الاتهام.

أخبار ذات علاقة السجن لكروان مشاكل بتهمة قذف ليلى الشبح

وخلال التحقيقات، أوضحت ليلى الشبح أن المتهم اعتاد الظهور على "تيك توك" لتوجيه إساءات متكررة للدولة والمجتمع، مستخدمًا ألفاظًا وإيحاءات خارجة لا تتفق مع القيم والتقاليد، إضافة إلى محتوى يتضمن تحريضًا على الفسق وانتهاكًا لخصوصية الأفراد.

وبعد إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، صدر حكم أولي بحبسه، قبل أن يتم إلغاؤه في جلسة الاستئناف عقب إقرار الصلح بين الطرفين.