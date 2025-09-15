"اشهد يا ليل".. هل تنجح "الكيمياء" بين آسر ياسين ودينا الشربيني؟

يسعى الفنان المصري آسر ياسين إلى عمل ثنائي مع الفنانة دينا الشربيني في عمل جديد، من المُقرر أن يُعرض في موسم شهر رمضان المُقبل.

يأتي ذلك بعد نجاح تجربته في تكوين ثنائي فني مع الفنانة مي عز الدين على نحو لفت الأنظار بقوة في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.

والاسم المبدئي للمسلسل المُرتقب هو "اشهد يا ليل"، الذي يبدو أنه يسير على خطى "قلبي ومفتاحه" من حيث المزج بين الرومانسية والتشويق في أجواء اجتماعية ودراما هادئة البدايات، لكنها سرعان ما تتصاعد محملة بالمفاجآت والإثارة.

ويهدف العمل الجديد، الذي هو من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف رنا أبو الريش، إلى "تحقيق رغبة قديمة في التعاون بين النجمين والتي تحدثا فيها كثيراً كلما التقيا في مناسبة عامة حتى جاءت الفرصة"، بحسب تصريحات لآسر ياسين.

وينطوي "اشهد يا ليل" على أهمية خاصة لدى كل منهما، لا سيما آسر ياسين، الذي يسعى لترسيخ قدميه في مجال الدراما التلفزيونية وخصوصاً ماراثون رمضان، مستغلاً نجاح "قلبي ومفتاحه" وتصدره اهتمام منصات التواصل الاجتماعي وقدرته على إثارة اهتمام شرائح عمرية مختلفة من الجمهور.

أما دينا الشربيني، فتسعى لتكرار تجربتها الناجحة مع المخرج خالد الحلفاوي والسيناريست رنا أبو الريش في مسلسل "كامل العدد"، الذي حقق هو الآخر نجاحاً لافتاً في موسمي رمضان 2023 و2024.

وما يعزز فرص نجاح التناغم والكيمياء بين آسر ودينا وجود عدد من القواسم المشتركة بينهما أبرزها الأداء التلقائي البعيد عن التصنع أو الافتعال وملامح الوجه المريحة ووجود قاعدة شعبية جماهيرية لديهما، فضلاً عن خبرتهما المكتسبة عبر ما يزيد على أكثر من 20 عامًا من العمل المتواصل بين السينما والدراما.