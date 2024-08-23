عاجل

3 قتلى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان
logo

الأمم المتحدة: "كل ساعة" تموت امرأة حامل في أفغانستان ‎ | إرم نيوز

منوعات

الأمم المتحدة: "كل ساعة" تموت امرأة حامل في أفغانستان ‎

الأمم المتحدة: "كل ساعة" تموت امرأة حامل في أفغانستان ‎
نساء أفغانياتالمصدر: رويترز
أحمد الصالحي
أحمد الصالحي
23 أغسطس 2024، 7:02 ص

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، إن امرأة في أفغانستان تموت كل ساعة بسبب مضاعفات الحمل والولادة.

وأكد الصندوق الأممي، الذي نشر تقريرًا، مؤخرًا، أنه يمكن منع تلك الوفيات من خلال رعاية القابلات الماهرات، مضيفًا أن أفغانستان لديها أحد أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم.

أخبار ذات علاقة

منذ عودة طالبان.. 1.4 مليون فتاة حُرمن من الدراسة في أفغانستان

وذكر الصندوق في تقريره أن أفغانستان بحاجة ماسة إلى 18 ألف قابلة ماهرة، وإذا لم يتم تلبية هذه الحاجة، فإن حياة العديد من النساء ستكون في خطر.

ولفت إلى أنه يمكن للقابلات تلبية حوالي 90% من احتياجات الصحة الإنجابية الفورية للأمهات والرضع والفتيات المراهقات، وهناك حاجة إلى حوالي 900 ألف قابلة أخرى مدربة على مستوى العالم.

وفي الـ25 من شهر تموز/ يوليو الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" في أفغانستان أيضًا، إن ثلث النساء الحوامل في أفغانستان يلدن خارج المركز الصحي.

أفغانستان

أخبار ذات صلة

بريجيت باردو تراسل أردوغان بسبب "الكلاب"
بريجيت باردو تراسل أردوغان بسبب "الكلاب"
هاني شنودة يكشف عن طقس "فريد" قبيل حفلاته
هاني شنودة يكشف عن طقس "فريد" قبيل حفلاته
بائع "ذرة وفول" يُبكي السوريين.. فماذا فعل؟
بائع "ذرة وفول" يُبكي السوريين.. فماذا فعل؟
أفضل 5 وجهات سياحية لكبار السن (صور)
أفضل 5 وجهات سياحية لكبار السن (صور)
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC