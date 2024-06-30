بسبب مخاطر صحية.. فرنسا تسحب عبوات لمشروب "كوكا كولا" من الأسواق

ويُعد "البيسفينول أ"، المحظور في فرنسا منذ عام 2015 رغم استخدامه سابقًا في صناعة المعلبات، من المواد المسبّبة لاختلال الغدد الصماء، وفق الوكالة الفرنسية لسلامة الأغذية (ANSES). ويُشتبه في ارتباط هذه المادة باضطرابات وأمراض متعددة، من بينها سرطان الثدي والعقم.

ولم يشر موقع "رابيل كونسو" إلى عدد العبوات التي تأثرت بهذا الإجراء الذي يستمر حتى الـ27 من أغسطس/ آب. ويمكن للأشخاص الذين اشتروا من هذه العبوات طلب استرداد كامل المبلغ الذي دفعوه.

وأكدت شركة "كوكا كولا" الأمريكية في بيان، أن "كوكا كولا - فرنسا تود توضيح أن هذا السحب لا يتعلق بمنتجات كوكا كولا تشيري الأخرى التي تباع في نقاط بيع أخرى في فرنسا"، باستثناء المتاجر التابعة لسلسلة B&M.

وتشمل عمليات السحب عبوات أُنتجت "خارج فرنسا"، وفق شركة كوكا كولا، فيما المنتجات "التي يتم تصنيعها وتوزيعها في جميع أنحاء فرنسا بواسطة شركة التعبئة المحلية (Coca-Cola Europacific Partners France)، ليست معنيّة بعملية السحب هذه".