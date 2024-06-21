هيئة لندن: تايلور سويفت ستحقق أرقاما قياسية قد تتجاوز 380 مليون دولار

تتوقع هيئة لندن الكبرى (GLA) أن تحقق الفنانة العالمية تايلور سويفت أرقامًا قياسية جديدة خلال جولتها الغنائية "Eras" في لندن.

ووفقًا للبيانات الصادرة أمس، قد تضيف سويفت، البالغة من العمر 34 عامًا، حوالي 381 مليون دولار إلى اقتصاد العاصمة البريطانية، حيث ستبدأ أولى حفلاتها الثمانية في "استاد ويمبلي" اليوم الجمعة.

وتتوقع الهيئة أن يحضر حوالي 700 ألف شخص حفلات سويفت في لندن هذا الصيف، إذ ستقدم 3 ليالٍ في ويمبلي ابتداءً من اليوم، تليها خمس ليالٍ أخرى في أغسطس.

وصرح عمدة لندن، صادق خان، قائلاً: "جولة "Eras" حطمت أرقامًا قياسية وأثارت حماسة كبيرة، وأنا سعيد بأن تايلور سويفت اختارت إقامة أكبر عدد من حفلاتها في لندن أكثر من أي مكان آخر في العالم".

وأضاف: "ستجذب حفلاتها الثمانية حوالي 700 ألف معجب من جميع أنحاء البلاد وخارجها إلى استاد ويمبلي، مما يوفر دفعة كبيرة لقطاع السياحة".

وبحسب تقديرات شركة باركليز المصرفية البريطانية في مايو، فإن جولة سويفت "Eras" ستعزز الاقتصاد البريطاني بمبلغ 1.2 مليار دولار.

وتوقعت باركليز أن ينفق المشجعون البريطانيون حوالي 1000 دولار لكل شخص على التذاكر والسفر والإقامة والبضائع لمشاهدة سويفت.

وقد شهدت الجولة في المملكة المتحدة بيع التذاكر بالكامل في إدنبرة، واسكتلندا، وكارديف، وويلز، وليفربول، وإنجلترا.