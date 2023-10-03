مقتل 20 على الأقل بعد سقوط حافلة من جسر بالقرب من البندقية
لقي 20 شخصًا على الأقل مصرعهم، مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوط حافلة من جسر بالقرب من مدينة البندقية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية.
ووصفت تقارير محلية الحادثة بـ"المأساة"، مشيرة إلى أن الحافلة التي تحطمت في منطقة ميستري، في مقاطعة البندقية، في حوالي الساعة الثامنة مساء، كانت تقل عددا كبيرا من الركاب.
وقالت إن المركبة خرجت عن مسارها وارتطمت بحاجز الجسر واندلعت بها النيران قبل سقوطها، ما تسبب بعدد كبير من الوفيات والجرحى، والذين من ضمنهم عدد من الأطفال والنساء.
ولم تعرف حتى الآن ملابسات الحادث.
من جهتها فعلت هيئة الصحة المحلية في البندقية بروتوكول "حالات الطوارئ الكبرى" الذي ينص على إتاحة جميع غرف الطوارئ في المستشفيات واستدعاء موظفي التعزيز للعمل، وقد وصلت العديد من سيارات الإسعاف إلى الموقع، وهي مستمرة في الوصول.