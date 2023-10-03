مقتل 20 على الأقل بعد سقوط حافلة من جسر بالقرب من البندقية

وقالت إن المركبة خرجت عن مسارها وارتطمت بحاجز الجسر واندلعت بها النيران قبل سقوطها، ما تسبب بعدد كبير من الوفيات والجرحى، والذين من ضمنهم عدد من الأطفال والنساء.

ولم تعرف حتى الآن ملابسات الحادث.